Iscrizioni scuola 2026 2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027 apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta per pubblicare la circolare ministeriale con tutte le indicazioni necessarie. Rimanete aggiornati per conoscere le modalità e i dettagli per garantire un'adeguata preparazione alle future iscrizioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 20262027. Le iscrizioni online si svolgeranno attraverso la Piattaforma Unica dalle 8:00 del 13 gennaio alle 20:00 del 14 febbraio 2026, segnala l'ANP in una nota sul proprio sito ufficiale.

