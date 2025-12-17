Irene Vella | Ho pensato che Giulia Cecchettin poteva essere mia figlia Ho deciso di raccontare i femminicidi dando voce alle donne
«Scrivevo di femminicidi già da diversi anni e ho sempre cercato di raccontarli in maniera “gentile”, ma questo caso mi ha portata oltre» racconta l'autrice di Era mia figlia. Vanityfair.it
Irene Vella Ho perso 42 kg in sei mesi, vi spiego il perché - La volta buona 12092025
Irene Vella ha raccontato la storia di Chiara Gualzetti nel suo libro «Era mia figlia», dedicato a ragazze e donne uccise dalla mano violenta di un uomo - facebook.com facebook
