Iran il mare e le spiagge si tingono di rosso sangue | lo straordinario fenomeno

L’isola iraniana di Hormuz è stata teatro di un fenomeno naturale mozzafiato: le sue spiagge si sono colorate di un intenso rosso sangue, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Un evento che ha attirato l’attenzione di scienziati e visitatori, suscitando meraviglia e curiosità. Un’inaspettata meraviglia della natura che lascia senza fiato chiunque abbia avuto la fortuna di assistere a questa straordinaria trasformazione.

Un incredibile fenomeno naturale si è verificato sulle coste dell'isola iraniana di Hormuz, situata nel golfo Persico nei pressi dello Stretto di Hormuz. A causa delle recenti piogge, le spiagge e le acque hanno assunto una sorprendente tonalità rosso sangue. Questo particolare effetto è dovuto alla composizione delle colline che precedono le coste, territori ricchi di ferro che – con lo scorrere delle acque piovane – danno questa inquietante ma affascinante colorazione alle spiagge e al mare.

Mare ‘rosso sangue’ in Iran, lo spettacolo sull’isola di Hormuz - L’isola è infatti ricca di ossidi di ferro nelle rocce e nel terreno, che contribuisce a dare alle sue spiagge il ... msn.com

Le piogge torrenziali tingono di rosso le coste dell’Iran: il video - Le zone note come Spiaggia Rossa si sono animate di veri e propri fiumi cremisi, che scorrono verso il mare. msn.com

La Sicilia. . Le forti piogge che hanno colpito l’isola di Hormuz, nel sud dell’Iran, hanno trasformato tratti della costa in una spettacolare marea color cremisi. L’acqua piovana, mescolandosi ai sedimenti ricchi di ossidi di ferro che caratterizzano la zona conosci - facebook.com facebook

Iran, il mare di Hormuz si tinge di rosso dopo la pioggia. Il video spettacolare x.com

