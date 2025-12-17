Iran il mare e le spiagge si tingono di rosso sangue | lo straordinario fenomeno

L’isola iraniana di Hormuz è stata teatro di un fenomeno naturale mozzafiato: le sue spiagge si sono colorate di un intenso rosso sangue, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Un evento che ha attirato l’attenzione di scienziati e visitatori, suscitando meraviglia e curiosità. Un’inaspettata meraviglia della natura che lascia senza fiato chiunque abbia avuto la fortuna di assistere a questa straordinaria trasformazione.

Un incredibile fenomeno naturale si è verificato sulle coste dell’ isola iraniana di Hormuz, situata nel golfo Persico nei pressi dello Stretto di Hormuz. A causa delle recenti piogge, le spiagge e le acque hanno assunto una sorprendente tonalità r osso sangue. Questo particolare effetto è dovuto alla composizione delle colline che precedono le coste, territori ricchi di ferro che – con lo scorrere delle acque piovane – danno questa inquietante ma affascinante colorazione alle spiagge e al mare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

