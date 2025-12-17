Io sono notizia | ecco dove come e quando vedere la docu-serie su Fabrizio Corona

A poche ore dall’ultima puntata di “Falsissimo”, Netflix annuncia l’arrivo di “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, una docu-serie che approfondisce la vita e le controversie dell’ex paparazzo e personaggio pubblico, offrendo uno sguardo intimo e dettagliato sulla sua carriera e le sue vicende recenti.

A poche ore dall'ultima puntata di "Falsissimo" in cui Fabrizio Corona ha puntato il dito contro Alfonso Signorini per un presunto schema di selezione e casting a sfondo sessuale per i ragazzi del "Grande Fratello", è stato annunciato da Netflix l'arrivo di " Fabrizio Corona: Io sono notizia ". La docuserie è suddivisa in cinque episodi e sarà disponibile sulla piattaforma dal 9 gennaio. Nel racconto dell'ex re dei paparazzi si attraversa " l'era berlusconiana, l'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana (.) l'affresco di un Paese che, dagli Anni 90 a oggi, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality".

Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere - Nato a Catania nel 1974, Fabrizio Corona è figlio di Vittorio Corona, giornalista che ha plasmato l’editoria degli anni 80 con mensili importanti come Moda e King. iodonna.it

Arriva su Netflix la docuserie su Fabrizio Corona «Io Sono Notizia» Dal 9 gennaio la storia del re dei paparazzi catanese, protagonista di una guerra mediatica: soldi, scandali, Vallettopoli e il confine sfumato tra realtà e reality Link nel primo commento - facebook.com facebook

