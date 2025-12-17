Io sono Farah replica puntata del 17 dicembre in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 17 dicembre, torna in streaming la soap turca Io sono Farah. In questa puntata, un emozionante flashback ci rivela che Mehmet è il figlio di Mustafà e Sevil, amici di Orhan, portando alla luce nuovi intrecci e misteri della trama. Non perdere l’appuntamento con questa storia ricca di colpi di scena e emozioni.

© Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntata del 17 dicembre in streaming | Video Mediaset Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 17 dicembre – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna, in un flashback, scopriamo che Mehmet è figlio di Mustafà e Sevil, due amici di Orhan dai quali lui e Vera si sono fermati nel 1991, durante un tentativo di fuga da Ali Galip. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio in replica streaming.

Mediaset cambia di nuovo le carte in tavola e sposta La notte nel cuore, con un episodio breve, dopo Io sono Farah. In ogni caso, il gran finale, arriverà il 23 dicembre ecco le anticipazioni >> https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/la-notte-nel - facebook.com facebook

Dopo un debutto un po’ sottotono su Canale 5, Io Sono Farah torna con nuovi appuntamenti. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre • 23:55 Da mercoledì 10 a venerdì 12 dicembre • 14:05 Venerdì 12 dicembre • 21:50 (prime time) #IoSonoFarah #Canale5 #Serie x.com

