Investito mentre posa i cavi della fibra ottica

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 45 anni in un cantiere di Ziano di Fiemme. Mentre stava posando i cavi della fibra ottica, è stato investito da un camioncino. L'episodio, avvenuto martedì 16 dicembre, sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza sul lavoro e della prevenzione negli ambienti di cantiere.

Stava effettuando dei lavori di posatura della fibra ottica quando è stato investito da un camioncino: è quanto successo a un operaio di 45 anni ieri, martedì 16 dicembre, in un cantiere stradale di Ziano di Fiemme.Un impatto piuttosto serio, con l’operaio che ha riportato dei traumi al torace e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

