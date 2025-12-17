Investito e trascinato per un chilometro da un tir a Genova morto Elio Arlandi | era tra i fondatori dei Big Fat Mama

A Genova, Elio Arlandi, storico membro dei Big Fat Mama, è morto dopo essere stato investito e trascinato per un chilometro da un tir. La tragedia si inserisce in una serie di incidenti stradali nella regione, sollevando ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e la gestione del traffico urbano e dei mezzi pesanti.

© Ilfattoquotidiano.it - Investito e trascinato per un chilometro da un tir a Genova, morto Elio Arlandi: era tra i fondatori dei Big Fat Mama Un'altra persona morta dopo essere stata travolta da un tir. Una scia di sangue lunga poche ore e decine di chilometri ha attraversato la Liguria, riportando drammaticamente al centro il tema della sicurezza stradale e del rapporto, spesso critico, tra traffico urbano e mezzi pesanti. Si chiamava Elio Arlandi, aveva 67 anni ed era un volto noto a Genova l'uomo morto martedì sera dopo essere stato investito e trascinato per oltre un chilometro da un tir nel quartiere di Sampierdarena. Musicista apprezzato e stimato, Arlandi era tra i fondatori dei Big Fat Mama, storica band blues cittadina. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19, tra via Cantore e corso Martinetti, una delle arterie più trafficate della zona occidentale della città.

