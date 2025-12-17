Investimento mortale in via Cantore | camionista indagato per omicidio stradale Elio Arlandi attraversava fuori dalle strisce pedonali

Un tragico incidente in via Cantore ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del camionista coinvolto nell’investimento di Elio Arlandi, il noto musicista di Sampierdarena. L’accusa riguarda omicidio stradale, mentre si approfondiscono le cause e le responsabilità di un evento che ha scosso la comunità. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione.

Il conducente dell'autocarro che ieri sera ha investito il musicista Elio Arlandi a Sampierdarena è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. L'uomo, residente sulle medie alture della zona ospedale, ha perso la vita mentre attraversava la strada fuori dalle strisce.

Investito e trascinato per km da un camion, morto un pedone a Sampierdarena - La persona, ancora non è possibile capire se uomo o donna, è stata trascinata dal mezzo lungo corso Martinetti fino all’area del Belvedere per chilometri. primocanale.it

Pericoli per i pedoni, aperta una profonda riflessione dopo l'investimento mortale - Si è aperto un ampio dibattito sulla sicurezza stradale a Genova e in Liguria, e c'è chi chiede più controlli e ... rainews.it

Dopo l’investimento mortale avvenuto il 16 dicembre a Sampierdarena, un comunicato chiede al Comune un piano immediato: dispositivi di rilevazione per pedoni e ciclisti su tutti i mezzi pesanti, restrizioni progressive per i veicoli non dotati e controlli con san - facebook.com facebook

