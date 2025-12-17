Investimenti bluff impresa funebre truffata

Un imprenditore nel settore funebre ha subito una truffa dopo aver tentato di espandere e migliorare la propria attività attraverso investimenti e servizi aggiuntivi, come un fioraio. Quello che sembrava un'opportunità si è rivelato un inganno, causando gravi conseguenze per l'impresa e mettendo in luce rischi e insidie nel settore.

Voleva migliorare la propria attività di impresa funebre, facendo degli investimenti e includendo anche ulteriori servizi a disposizione della clientela come un fioraio, ma quello che pensava essere un affare in realtà gli si è rivoltato contro. Pagando degli anticipi prima di fare un passaggio di proprietà si è trovato a perdere quasi 370mila euro tra assegni e bonifici versati. Vittima un imprenditore di 64 anni, della Vallesina che si è fidato di un intermediario, un calabrese di 56 anni residente a Jesi, e di due suoi complici: uno jesino di 62 anni e un siciliano di 48 anni residente a Jesi anche lui.

