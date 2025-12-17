Investe un uomo su una bici elettrica e poi scappa | la tragedia

Una notte tragica a Casavatore, dove un uomo è stato investito da un veicolo sconosciuto in fuga. L’incidente, avvenuto intorno all’una in via Marconi, ha causato la morte della vittima. I carabinieri sono intervenuti sul posto per le indagini, che ora si concentrano sulla ricerca del responsabile e sulle circostanze dell’incidente.

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Marconi a Casavatore, intorno all'una di notte, per un incidente stradale mortale.Un uomo alla guida di un’utilitaria avrebbe investito un 25enne in sella a una bici elettrica. Poi si sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

