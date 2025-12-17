Investe un uomo su una bici elettrica e poi scappa | la tragedia

Una notte tragica a Casavatore, dove un uomo è stato investito da un veicolo sconosciuto in fuga. L’incidente, avvenuto intorno all’una in via Marconi, ha causato la morte della vittima. I carabinieri sono intervenuti sul posto per le indagini, che ora si concentrano sulla ricerca del responsabile e sulle circostanze dell’incidente.

Investe con la bici elettrica un 15enne in monopattino, poi scappa: il ragazzo è gravissimo - Stava andando a tutta velocità sulla sua bicicletta elettrica quando ha travolto un giovane su un monopattino. msn.com

Grave investimento in piazza Leonardo da Vinci, Suv pirata investe un uomo e fugge. L'anziano poi finisce sotto le ruote di un'altra auto di passaggio. Intervenute Croce Bianca Genovese e Auto Medica ' https://wp.me/p5ZadJ-26YE - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.