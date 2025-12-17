Investe madre e figlio scappa ma poi si costituisce

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in via Garbini a Viterbo, quando un'auto ha investito madre e figlio mentre attraversavano la strada. L'automobilista, dopo l'impatto, è fuggito, ma successivamente si è costituito alle autorità. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'eventuale intervento delle forze dell'ordine.

Madre e figlio investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in via Garbini a Viterbo. Alla guida della macchina un uomo che, dopo l'impatto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di martedì 16 dicembre. Sul posto è intervenuto il personale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

