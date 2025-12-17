Investe madre e figlio scappa ma poi costituisce
Un incidente stradale a Viterbo ha coinvolto madre e figlio, investiti da un'auto mentre attraversavano via Garbini. Dopo l'impatto, il conducente è fuggito, ma successivamente si è costituito. La dinamica e le responsabilità dell'accaduto sono al centro delle indagini delle forze dell'ordine.
Madre e figlio investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in via Garbini a Viterbo. Alla guida della macchina un uomo che, dopo l'impatto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di martedì 16 dicembre. Sul posto è intervenuto il personale. Viterbotoday.it
