Intesa tra Università e Ordine Ingegneri | venerdì la firma

Venerdì 19 dicembre alle ore 10, l'Università degli Studi di Salerno e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno firmeranno un nuovo protocollo d'intesa, rafforzando la collaborazione tra le due istituzioni e promuovendo iniziative condivise nel campo dell'ingegneria e della formazione.

L’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno sigleranno un nuovo protocollo d'intesa venerdì 19 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sala Stampa “B. Agnes” dell’Ateneo. L'accordo, secondo quanto comunicato dall'istituzione accademica, nasce con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

