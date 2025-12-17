Intesa tra Università e Ordine Ingegneri | venerdì la firma

Venerdì 19 dicembre alle ore 10, l'Università degli Studi di Salerno e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno firmeranno un nuovo protocollo d'intesa, rafforzando la collaborazione tra le due istituzioni e promuovendo iniziative condivise nel campo dell'ingegneria e della formazione.

