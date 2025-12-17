Interruzione di energia elettrica in viale D’Annunzio per lavori programmati di e-Distribuzione

Venerdì 19 dicembre 2025, viale D’Annunzio a Riccione sarà interessato da un'interruzione programmata dell’energia elettrica. L’intervento, promosso da e-Distribuzione, è necessario per eseguire lavori sugli impianti e garantirne il miglior funzionamento. L’amministrazione comunale ha comunicato questa misura alla cittadinanza per consentire una corretta preparazione.

© Riminitoday.it - Interruzione di energia elettrica in viale D’Annunzio per lavori programmati di e-Distribuzione L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che venerdì 19 dicembre 2025 è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica a causa di lavori sugli impianti da parte di e-Distribuzione.L'intervento è programmato nella mattinata e nel primo pomeriggio, precisamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Viale D’Annunzio, ripartono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi Leggi anche: Viale D’Annunzio, ripartono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ENERGIA ELETTRICA,DOMANI INTERRUZIONE A BATTIPAGLIA Sud TV Lavori Enel a Riccione: venerdì 9 dicembre interruzione di corrente in viale D’annunzio - L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che venerdì 19 dicembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica a causa ... chiamamicitta.it

Lavori di manutenzione elettrica a Riccione: viale D’Annunzio coinvolto - Venerdì 19 dicembre dalle 8 alle 15:30, i residenti e i clienti in bassa tensione di viale D’Annunzio saranno interessati dai lavori sugli impianti ... altarimini.it

Avviso interruzione energia elettrica giovedì 18 dicembre dalle 9,00 alle ore 15,00. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.