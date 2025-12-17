Interruzione di energia elettrica in viale D’Annunzio per lavori programmati di e-Distribuzione
Venerdì 19 dicembre 2025, viale D’Annunzio a Riccione sarà interessato da un'interruzione programmata dell’energia elettrica. L’intervento, promosso da e-Distribuzione, è necessario per eseguire lavori sugli impianti e garantirne il miglior funzionamento. L’amministrazione comunale ha comunicato questa misura alla cittadinanza per consentire una corretta preparazione.
L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che venerdì 19 dicembre 2025 è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica a causa di lavori sugli impianti da parte di e-Distribuzione.L'intervento è programmato nella mattinata e nel primo pomeriggio, precisamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
