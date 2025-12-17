Inter vuole puntare su Luis Henrique dopo il ko di Dumfries? Dalla società filtra questo

L'Inter sta valutando di affidarsi a Luis Henrique come soluzione per la fascia destra, dopo il lungo infortunio di Dumfries. La società analizza le opzioni a disposizione per rinforzare il reparto, considerando il potenziale del giovane brasiliano come possibile alternativa. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, in base alle valutazioni tecniche e alle necessità della squadra.

L'infortunio di Denzel Dumfries, l'esterno olandese recentemente sottoposto a un intervento chirurgico, ha aperto una riflessione profonda in casa Inter. Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport, la fascia destra della Beneamata è diventata da ormai cinque partite il territorio di Luis Henrique. Soprannominato "Gigi" per un'assonanza tutta italiana, il classe 2001 è un modello atipico di calciatore brasiliano: timido e riservato, è stato acquistato per 25 milioni di euro proprio con l'obiettivo di far rifiatare il titolare olandese.

Inter - Due ex Ligue 1 che non funzionano

