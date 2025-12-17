A gennaio, l'Inter potrebbe decidere di sacrificare Davide Frattesi, sempre più lontano dal progetto di Chivu. L'interesse della Juventus si fa sempre più concreto, aprendo uno scenario clamoroso di mercato. La situazione del centrocampista azzurro si fa intricata, con un possibile addio già a metà stagione che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra nerazzurra.

© Internews24.com - Inter, svolta a gennaio: Frattesi sacrificabile, intreccio clamoroso con la Juventus

Inter News 24 L’azzurro non trova spazio con Chivu: addio a gennaio all’Inter sempre più probabile. Marotta fissa il prezzo, Giuntoli ci prova. Il calciomercato invernale dell’ Inter si preannuncia incandescente, ma la strategia di Viale della Liberazione è chiara: prima di poter accogliere nuovi volti ad Appiano Gentile, sarà necessario sfoltire la rosa e generare cassa. In questo scenario, le operazioni in entrata sono strettamente vincolate a quelle in uscita e tutti gli indizi portano a un nome eccellente come possibile sacrificato: Davide Frattesi. Secondo quanto confermato anche dalla redazione di Sport Mediaset, il centrocampista della Nazionale è diventato l’indiziato numero uno a fare le valigie. Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, clamoroso scambio con la Juventus per Frattesi! Può partire già a gennaio?

Leggi anche: “Frattesi per Locatelli, scambio fatto”, Juventus e Inter decise a gennaio all’affare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Frattesis celebration ?intermilan frattesi

Frattesi alla Juventus, la clamorosa svolta di gennaio per rispondere all'indifferenza di Chivu. Spalletti lo attende - Davide Frattesi pronto a lasciare l'Inter per la Juventus: alla Continassa i suoi agenti hanno incontrato i vertici della società, Comolli e Modesto. sport.virgilio.it