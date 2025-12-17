Inter ora il mercato è obbligato Dumfries cambia agente e si opera Il club sta valutando Costa del Porto

Denzel Dumfries, simbolo di concretezza e fisicità, ha annunciato il cambio di agente e si sottoporrà a un intervento chirurgico. L'Inter si trova ora a dover prendere decisioni importanti sul suo futuro, valutando anche l'opzione Nella Costa del Porto, un calciatore che incarna il suo stile di gioco essenziale e diretto.

Nella sua falcata, nel suo calcio tutto fisico e pochi fronzoli, Denzel Dumfries è un’espressione di concretezza. Deciso, lavoratore, abituato a centrare obiettivi che dalla piccola Aruba, dove provengono le origini materne, erano inimmaginabili. Al momento in cui c’è stato da fare una scelta, l’esterno orange ha portato il decisionismo fuori dal campo: se la caviglia sinistra duole, meglio l’operazione che la terapia conservativa. Un viaggio a Londra, alla Fortius Clinic, per stabilizzare l’articolazione che ormai da inizio novembre non lo lascia in pace. Troppo alto il rischio il rischio di portarsi dietro il problema per il resto della stagione e arrivare scarico all’appuntamento col Mondiale e con la finestra estiva del mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

