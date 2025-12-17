Inter lungo stop per Dumfries | i possibili sostituti sul mercato

Denzel Dumfries dell'Inter si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio alla caviglia, risultando più grave del previsto. La lunga assenza del giocatore apre la porta a possibili sostituti sul mercato, con diverse opzioni da valutare per rinforzare la rosa nerazzurra.

L'infortunio alla caviglia, per Denzel Dumfries, si è rivelato più serio del previsto. L'esterno olandese, come comunicato dall'Inter, si è infatti dovuto sottoporre nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, ad un intervento chirurgico.

Inter, lungo stop per Dumfries: si è operato alla caviglia. I nerazzurri tornano sul mercato: i 3 nomi per sostituirlo - Denzel Dumfries è fermo ai box dal 9 novembre, quando durante il match contro la Lazio è stato sostituito a inizio secondo tempo dopo aver detto a Chivu di aver sentito “girare la caviglia”. ilfattoquotidiano.it