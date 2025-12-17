L'Inter si trova a un crocevia, con Stefan de Vrij in bilico tra rinnovo e interessi di altri club, tra cui il Benfica. Dopo la vittoria contro il Genoa, i nerazzurri si concentrano sulla continuità e sulla competitività, cercando di consolidare la propria posizione in campionato e di mantenere i propri punti di forza.

© Forzainter.eu - Inter, de Vrij in bilico: non solo il Benfica sulle sue tracce

La vittoria per 2-1 con il Genoa è passata in archivio e per l’Inter è tempo di guardare avanti. I nerazzurri hanno ritrovato la retta via e vogliono rimanerci, per dimostrare di essere competitivi su ogni fronte. L’obiettivo ora è quello di portarsi a casa il primo trofeo stagionale, quella Supercoppa Italiana che darebbe prestigio al lavoro svolto fino a questo momento da Cristian Chivu. Al tempo stesso, però, la dirigenza si starebbe proiettando alla prossima sessione di calciomercato. La Beneamata deve infatti puntellare la sua rosa, tra acquisti di spessore e le cessioni inevitabili di quei calciatori che stanno trovando poco spazio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Calciomercato Inter LIVE: c'è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij

