Inter de Vrij in bilico | non solo il Benfica sulle sue tracce
L'Inter si trova a un crocevia, con Stefan de Vrij in bilico tra rinnovo e interessi di altri club, tra cui il Benfica. Dopo la vittoria contro il Genoa, i nerazzurri si concentrano sulla continuità e sulla competitività, cercando di consolidare la propria posizione in campionato e di mantenere i propri punti di forza.
La vittoria per 2-1 con il Genoa è passata in archivio e per l'Inter è tempo di guardare avanti. I nerazzurri hanno ritrovato la retta via e vogliono rimanerci, per dimostrare di essere competitivi su ogni fronte. L'obiettivo ora è quello di portarsi a casa il primo trofeo stagionale, quella Supercoppa Italiana che darebbe prestigio al lavoro svolto fino a questo momento da Cristian Chivu. Al tempo stesso, però, la dirigenza si starebbe proiettando alla prossima sessione di calciomercato. La Beneamata deve infatti puntellare la sua rosa, tra acquisti di spessore e le cessioni inevitabili di quei calciatori che stanno trovando poco spazio.
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij
Inter, futuro in bilico per Acerbi e de Vrij lannuncio dellagente non lascia dubbi
Non solo Frattesi, anche De Vrij vuole lasciare l’Inter! In Spagna: c’è il Barça su Bastoni, ma Ausilio... - Il suo entourage si guarda già intorno per gennaio: oltre al club portoghese pure Bologna e Forest in cerca di un ce ... tuttosport.com
Calciomercato | L'Inter scarica due ex Lazio? La rivelazione - L'Inter potrebbe decidere di dire addio a due ex giocatori della Lazio, a rivelarlo è lo stesso procuratore ai microfoni di Tuttomercatoweb. lalaziosiamonoi.it
PAGELLE Chivu 7 L’Inter va in un campo storicamente ostico, senza 6/7 titolari: Acerbi Dumfries Dimarco Dumfries Calhanoglu Thuram e Mkhitaryan, impone comunque il suo calcio e vince con pieno merito. I cambi di Diouf e De Vrij sono per me - facebook.com facebook
89'| Nell'Inter De Vrij rileva Zielinski #GenoaInter 1-2 x.com
