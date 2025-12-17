Inter botta Dumfries e tabù Bologna

L'Inter si prepara a sfidare il Bologna in una partita cruciale, con l'obiettivo di superare un ostacolo importante. Dopo aver conquistato la seconda stella, i nerazzurri cercano di risalire la china e mettere fine a un lungo tabù. La sfida si presenta come un passo fondamentale nel cammino verso il ritorno ai successi.

Gli scontri diretti, certo. Ma per tornare ad alzare un trofeo, un anno e mezzo dopo quello della seconda stella, l’Inter deve prima abbattere un altro tabù. Il Bologna rievoca dolorosi ricordi. Il recupero del 2022 è già passato alla storia del club come un altro 5 maggio. La sconfitta in extremis dello scorso 20 aprile, con la protesta di Inzaghi per la rimessa laterale irregolare, consentì al Napoli di appaiare l’Inter in testa. L’inizio della fine, per i nerazzurri. Due scudetti persi che bruciano, al netto dei meriti altrui e degl’infortuni che penalizzarono la volata della banda Inzaghi. Battere il Bologna per meritarsi la prima finale: Chivu e l’Inter hanno voglia di un trofeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

