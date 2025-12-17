La Curva Nord dell’Inter annuncia con fermezza che non parteciperà alla Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita. Un gesto che sottolinea la posizione dei tifosi nerazzurri, pronti a far sentire il loro dissenso e a difendere i valori del club. La decisione arriva in un momento di grande attenzione mediatica e di riflessione sul futuro delle competizioni internazionali.

Inter, arriva l'annuncio della Curva Nord per la Supercoppa Italiana: «Non saremo in Arabia Saudita». La spiegazione

Inter, c’è l’annuncio della Curva Nord per la Supercoppa Italiana 2025: «Non saremo in Arabia Saudita». La motivazione Il clima attorno alla prossima Supercoppa Italiana si fa sempre più gelido, nonostante le temperature di Riad. Alla vigilia della semifinale, in programma dopodomani, sia il Bologna che l’Inter dovranno fare a meno del sostegno dei propri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

