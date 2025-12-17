Inter anche de Vrij riflette sul futuro | timore Mondiale e ipotesi addio a gennaio
L'Inter attraversa un periodo di incertezza, con tensioni che coinvolgono non solo Frattesi, ma anche Stefan de Vrij. Il difensore olandese riflette sul suo futuro, tra timori per il Mondiale e possibili addii a gennaio, alimentando un clima di malumore tra i giocatori e la società.
C’è un sottile ma crescente malumore in casa Inter. Non riguarda soltanto Davide Frattesi, finito nel mirino della Juventus, ma coinvolge anche Stefan de Vrij, uno dei veterani dello spogliatoio nerazzurro. Il difensore olandese starebbe valutando seriamente il proprio futuro in vista del mercato di gennaio, con un pensiero fisso che va oltre il club: i Mondiali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, de Vrij non vuole correre il rischio di arrivare all’appuntamento iridato senza continuità, un’eventualità che potrebbe pesare nelle scelte del ct dell’Olanda. Contratto, numeri e spazio ridotto. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij
