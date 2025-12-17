Intelligenza Artificiale | in Danimarca la usa il 48.8% della popolazione in Italia il 19,9% I dati

L'adozione dell'intelligenza artificiale varia notevolmente tra i paesi europei. In Danimarca, il 48,8% della popolazione la utilizza, mentre in Italia la percentuale si ferma al 19,9%. Secondo Eurostat, nel 2025 il 32,7% degli europei tra i 16 e i 74 anni avrà sperimentato strumenti di intelligenza artificiale generativa, evidenziando un trend di crescita e differenze regionali.

Nel 2025, secondo Eurostat, il 32,7% della popolazione dell’Unione europea tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa. Questi strumenti includono applicazioni capaci di creare testi, immagini, musica o codice, come i chatbot basati su modelli linguistici avanzati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

