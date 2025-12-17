Intelligenza Artificiale | in Danimarca la usa il 48.8% della popolazione in Italia il 19,9% I dati
L'adozione dell'intelligenza artificiale varia notevolmente tra i paesi europei. In Danimarca, il 48,8% della popolazione la utilizza, mentre in Italia la percentuale si ferma al 19,9%. Secondo Eurostat, nel 2025 il 32,7% degli europei tra i 16 e i 74 anni avrà sperimentato strumenti di intelligenza artificiale generativa, evidenziando un trend di crescita e differenze regionali.
Nel 2025, secondo Eurostat, il 32,7% della popolazione dell’Unione europea tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa. Questi strumenti includono applicazioni capaci di creare testi, immagini, musica o codice, come i chatbot basati su modelli linguistici avanzati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Intelligenza artificiale, in UE una impresa su 5 la usa. Danimarca al 42%, Italia al 19. I dati Eurostat
Leggi anche: L’intelligenza artificiale raggiunge 16 milioni di utenti in Italia: ChatGPT domina il mercato, Perplexity registra una crescita del 2.351% in un anno secondo i dati Comscore
Quanto guadagna un medico al mese stipendio lavoro medico interviste
Intelligenza artificiale, in UE una impresa su 5 la usa. Danimarca al 42%, Italia al 19. I dati Eurostat - Nel 2025, un'impresa su cinque nell'Unione europea (20%) con almeno dieci dipendenti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per le proprie attività. orizzontescuola.it
Intelligenza artificiale, l’Italia è ferma: nel Nord Europa la usa un’impresa su quattro, nel Bel Paese appena una su dieci - In Italia solo l’8,2% delle imprese con almeno dieci addetti utilizza tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. affaritaliani.it
Vi regalo questa cartolina natalizia che ho fatto con l’intelligenza artificiale - facebook.com facebook
L’agente di intelligenza artificiale ha mostrato un’elevata sofisticazione tecnica, su un livello paragonabile ai partecipanti umani più forti dello studio. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.