Intelligenza Artificiale | in Danimarca la usa il 48.8% della popolazione in Italia il 19,9% I dati

L'adozione dell'intelligenza artificiale varia notevolmente tra i paesi europei. In Danimarca, il 48,8% della popolazione la utilizza, mentre in Italia la percentuale si ferma al 19,9%. Secondo Eurostat, nel 2025 il 32,7% degli europei tra i 16 e i 74 anni avrà sperimentato strumenti di intelligenza artificiale generativa, evidenziando un trend di crescita e differenze regionali.

