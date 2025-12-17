Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell’inclusione didattica Corso gratuito in collaborazione con Microsoft
Un corso gratuito in collaborazione con Microsoft SO.GE.S. srl e Microsoft Italia esplora come l’Intelligenza Artificiale e gli strumenti di Office 365 possano favorire l’inclusione didattica. Attraverso un webinar, i docenti scoprono approcci pratici per personalizzare i percorsi di apprendimento, sfruttando efficacemente le tecnologie digitali per creare ambienti di studio più inclusivi.
SO.GE.S. srl, in collaborazione con Microsoft Italia presenta Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell’inclusione didattica Il video (frutto di un webinar) offre ai docenti un approfondimento pratico su come personalizzare i percorsi di apprendimento utilizzando in modo efficace gli strumenti digitali di Office 365. Partendo dall’esperienza diretta in classe, la formatrice ha . L'articolo . Orizzontescuola.it
