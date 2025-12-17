Integrazioni di pensione dicembre 2025 | in arrivo due indennità

L'Inps ha annunciato l'introduzione di due nuove indennità di pensione per dicembre 2025, visibili nel cedolino di questo mese. Queste integrazioni interessano numerosi pensionati e rappresentano un aggiornamento delle modalità di erogazione delle pensioni, secondo quanto comunicato dall'ente previdenziale.

Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato un messaggio nel quale si annuncia l’arrivo delle integrazioni di pensione di dicembre 2025, grazie alle quali molti pensionati potranno fruire di due indennità aggiuntive, verificabili nel cedolino di questo mese. Oltre all’assegno mensile, infatti, i percettori di pensione riceveranno la quattordicesima mensilità e un’indennità una tantum di 154,94 euro. Ecco, quindi, come verificare chi ha diritto a ricevere le due indennità e trovarne riscontro nel cedolino di pensione di dicembre 2025. Integrazioni pensione dicembre 2025, a chi spetta il bonus di 154,94 euro?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

