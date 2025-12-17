Integrazione e sicurezza del lavoro nella statuina del presepe consegnata da Coldiretti e Confartigianato al vescovo Migliavacca
Coldiretti e Confartigianato hanno consegnato al vescovo Andrea Migliavacca una statuina del presepe simbolo del lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, promuovendo i temi di integrazione e sicurezza attraverso la cultura natalizia.
Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al vescovo Andrea Migliavacca la statuina del presepe che quest’anno rappresenta il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, con l’obiettivo di far emergere i temi dell’integrazione e dell’inclusione anche attraverso la cultura della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Il presepe si arricchisce di futuro: Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo Caiazzo la statuina del lavoro
Leggi anche: Confartigianato e Coldiretti, consegnata al Vescovo Migliavacca la statuina del presepe
RAI3 TGR SARDEGNA H.1400 - Sicurezza sul lavoro - 26-05-2021
Nel presepe una statuina per la sicurezza sul lavoro - E' dedicata ai temi dell’integrazione, dell’inclusione e della sicurezza sul lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni la statuina del presepe donata da Coldiretti e Confartigianato al ... rainews.it
Confartigianato e Coldiretti, consegnata al Vescovo Migliavacca la statuina del presepe - Quest’anno rappresenta il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, con l’obiettivo di far emergere i temi dell’integrazione e della sicurezza sul lavoro ... msn.com
Aosta, consegnata al Vescovo la statuina del Presepe 2025 dedicata a integrazione e sicurezza sul lavoro... x.com
Quest'anno è dedicata ai temi dell'integrazione, dell'inclusione e della sicurezza sul lavoro nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni #campagnamica #coldiretti #Confartigianato #gazzettamatin - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.