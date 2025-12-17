Insulti sotto il post dello spettacolo sui migranti | la risposta del regista spiazza tutti

Dopo un’ondata di insulti sui social legata allo spettacolo sui migranti, il regista Emanuele Aldrovandi ha risposto offrendo biglietti gratuiti a chi lo aveva criticato. Lo spettacolo, intitolato

Una tempesta di odio sui social network si è trasformata in un gesto inaspettato di apertura. Emanuele Aldrovandi, regista teatrale reggiano, ha deciso di offrire biglietti gratuiti a tutti coloro che lo hanno insultato online dopo l’annuncio del suo spettacolo sugli emigranti che si intitola Scusate se non siamo morti in mare, in scena il 16 e 17 dicembre al Teatro Asioli di Correggio. La pubblicazione del post che annunciava le date dello spettacolo ha scatenato una vera e propria ondata di insulti. Tra i commenti apparsi sui profili social della compagnia si sono lette frasi come “Mi spiace che siate ancora vivi”, “Ora però tornate a casa”, “Se state a casa vostra non rischiate”, “Te la saresti cercata”, fino a messaggi che evocano violenza, colpe collettive e minacce dirette. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

