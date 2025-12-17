' Insieme siamo famiglia' 15 comunità da tutta Italia per il festival dei presepi viventi ucraini

Il 3 gennaio 2026, Ferrara ospiterà la seconda edizione del ‘Festival nazionale dei presepi viventi ucraini’, coinvolgendo oltre quindici comunità da tutta Italia. L'evento rappresenta un'occasione di incontro e condivisione, celebrando le tradizioni e la cultura ucraina attraverso presepi viventi realizzati dalle diverse comunità presenti nel paese.

Sono oltre quindici le comunità ucraine da tutta l'Italia che giungeranno a Ferrara per partecipare, sabato 3 gennaio 2026, alla seconda edizione del ‘Festival nazionale dei presepi viventi ucraini’. Il tema della nuova edizione è ‘Insieme siamo famiglia’, un messaggio universale che richiama. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

