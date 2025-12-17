Insieme per Borgonovo point della minoranza per confrontarsi con i cittadini
Sabato 20 dicembre, dalle 9 alle 13, presso piazzetta Matteotti a Borgonovo Val Tidone, il gruppo
Sabato 20 dicembre, dalle 9 alle 13, presso piazzetta Matteotti, davanti al bar centrale di Borgonovo Val Tidone, il gruppo "Insieme per Borgonovo" organizza un point di ascolto. «Questa sarà un'opportunità – spiegano i consiglieri Pietro Mazzocchi, Nicola Sogni e Giulia Monteleone - per.
"Insieme per Borgonovo", point della minoranza per confrontarsi con i cittadini - Sabato 20 dicembre, dalle 9 alle 13, presso piazzetta Matteotti, davanti al bar centrale di Borgonovo Val Tidone, il gruppo "Insieme per Borgonovo" organizza un point di ascolto.
