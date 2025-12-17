InsideAsia – Okinawa l’isola militarizzata al centro delle tensioni tra Cina e Giappone

Okinawa, isola strategica nel Mar Cinese Meridionale, si trova al centro delle crescenti tensioni tra Cina e Giappone. La sua militarizzazione e il ruolo geopolitico la rendono un punto focale negli equilibri della regione, alimentando discussioni e preoccupazioni internazionali. Questa puntata di InsideAsia esplora le dinamiche che rendono Okinawa un elemento chiave nel panorama asiatico.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in esclusiva per gli abbonati analizza le tensioni tra Cina e Giappone dal punto di vista di un particolare epicentro di infiammabilità: l’ isola di Okinawa. Qui prende forma il centro del potere militare statunitense nell’arcipelago nipponico. It.insideover.com

