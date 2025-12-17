Inserisce la prima ma è convinta di aver messo la retromarcia | l' auto finisce in un giardino privato

Un pomeriggio di tensione ad Ancona, dove un'auto ha terminato la sua corsa nel giardino di una residenza privata, dopo una manovra sbagliata. La protagonista, certa di aver inserito la retromarcia, ha assistito incredula alla scena, vivendo attimi di paura e sorpresa. Un episodio che mette in evidenza l'importanza di attenzione e prudenza alla guida.

