Inserisce la prima ma è convinta di aver messo la retromarcia | l' auto finisce in un giardino privato
Un pomeriggio di tensione ad Ancona, dove un'auto ha terminato la sua corsa nel giardino di una residenza privata, dopo una manovra sbagliata. La protagonista, certa di aver inserito la retromarcia, ha assistito incredula alla scena, vivendo attimi di paura e sorpresa. Un episodio che mette in evidenza l'importanza di attenzione e prudenza alla guida.
Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre ad Ancona, dove un’auto è finita nel giardino di un’abitazione privata dopo una manovra errata. Erano circa le 16 quando una donna di 70 anni, alla guida della vettura, ha perso il controllo del mezzo mentre stava cercando di. 🔗 Leggi su Today.it
