Inserisce la prima ma è convinta di aver messo la retromarcia | con l' auto finisce in un giardino privato

Una donna convinta di aver inserito la retromarcia si trova improvvisamente in una situazione inattesa: invece di fare manovra all’indietro, la sua auto avanza e finisce nel giardino di una proprietà privata. Un errore che potrebbe accadere a chiunque, trasformando un semplice spostamento in una scena inaspettata e sorprendente.

Pensava di fare manovra in retromarcia, ma l’auto è partita in avanti finendo nel giardino di un’abitazione privata. È successo oggi pomeriggio alle 16 in via Lamaticci, dove una donna di 70 anni è rimasta coinvolta in un incidente senza gravi conseguenze.Secondo quanto ricostruito la conducente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

