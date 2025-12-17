Inseguimento per le strade di campagna | auto finisce nel fossato

Un inseguimento nelle campagne di Castelfranco Emilia si è concluso con un’auto finita in un fossato. L’incidente è avvenuto dopo che il conducente ha forzato un posto di blocco della polizia locale, tentando la fuga. Fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto e nessuno è rimasto ferito.

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento per le strade di campagna: auto finisce nel fossato Ha forzato un posto di blocco della polizia locale, ma la sua fuga si è conclusa in un fosso nelle campagne di Castelfranco Emilia, fortunatamente senza il coinvolgimento di altri veicoli. È accaduto nei giorni scorsi, intorno a mezzogiorno, poco fuori dal centro abitato, durante un’attività ordinaria di controllo del territorio. Una pattuglia della polizia locale, impegnata in controlli di routine, ha intimato l’alt a un fuoristrada Toyota. Il conducente, un 26enne, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga, effettuando manovre azzardate e diversi sorpassi pericolosi. Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Misilmeri, ruba un'auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate: scatta l'inseguimento Leggi anche: Ancora un incidente con l'auto che finisce nel fossato: ambulanza sul posto, traffico in tilt Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lo spettacolare inseguimento a tutta velocità per le strade di Bologna Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato - La Provincia: Il conducente, imboccata una strada di campagna particolarmente stretta e insidiosa, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato ... lapressa.it

Inseguimento dopo un tentato furto: auto malviventi finisce fuori strada, banda in fuga nelle campagne - Spericolato inseguimento tra carabinieri e ladri dopo un tentato furto ai danni dell’Eurospin di Parabita. corrieresalentino.it

Un trapanese di 34 anni non si ferma all’alt dei Carabinieri a Trapani, scatenando un inseguimento per le strade. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.