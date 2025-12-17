Insegna per anni alle superiori ma non ha mai conseguito la laurea | 39enne deve restituire 63mila euro di stipendi

Un insegnante di 39 anni, impiegato per anni in scuole superiori a Monza e Como, ha dichiarato falsamente di possedere lauree mai ottenute. Ora, dopo aver percepito circa 63 mila euro di stipendi illecitamente, è chiamato a restituire la somma. La vicenda mette in luce importanti questioni di integrità e responsabilità nel mondo dell’istruzione.

Per anni un 39enne ha insegnato in vari istituti superiori a Monza e anche a Como dichiarando di essere in possesso di lauree mai conseguite. La Corte dei Conti della Lombardia lo ha condannato a restituire gli stipendi.

Si finge prof con due lauree e insegna per anni al liceo: «Nessuno si è mai lamentato». Deve restituire 63mila euro - Ha insegnato in diversi istituti superiori in Lombardia dal 2021 fino a giugno 2024, dichiarandosi laureato in Ingegneria gestionale della logistica e della produzione ... msn.com