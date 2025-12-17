Inscenano un finto incidente sull' asse mediano ma la vittima è un poliziotto | nei guai due truffatori

Durante un'operazione lungo l'Asse Mediano, la polizia ha smascherato due truffatori di Afragola, responsabili di aver inscenato un finto incidente per estorcere denaro. La vittoria delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione e alla denuncia di un 31enne e un 23enne, che avevano ideato una truffa ormai tristemente nota. Un intervento decisivo per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza stradale.

Controlli a tappeto lungo l'Asse mediano da parte della polizia. Identificati e denunciati un 31enne e un 23 enne, entrambi di Afragola, per una serie di estorsioni e truffe mediante la tecnica del cosiddetto "finto incidente stradale".In particolare, i due, a bordo di un'autovettura a noleggio.

