Inquinanti nei fiumi di Milano | la situazione fotografata da Arpa Lombardia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto di Arpa Lombardia del 2025 presenta un quadro aggiornato della contaminazione da Pfas nei fiumi di Milano. Il documento evidenzia i livelli di inquinamento nelle acque e i risultati delle attività di monitoraggio svolte nel 2024, offrendo una panoramica dettagliata sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel territorio regionale.

inquinanti nei fiumi di milano la situazione fotografata da arpa lombardia

© Milanotoday.it - Inquinanti nei fiumi di Milano: la situazione fotografata da Arpa Lombardia

Pfas nelle acque di Milano. Arpa Lombardia ha pubblicato il ‘Rapporto Pfas 2025’, che fotografa i risultati delle attività di monitoraggio svolte nel corso del 2024 e aggiorna il quadro della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche sul territorio regionale.I dati di MilanoNel corso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Milano: valori di smog troppo elevati. Scatta lo stop alle auto più inquinanti in alcune province della Lombardia

Leggi anche: Lombardia corre sul digitale: Fontana al summit ZTE di Milano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inquinamento, dati sempre più allarmanti Venafro come Milano - 05022022

Video Inquinamento, dati sempre più allarmanti Venafro come Milano - 05022022

Milano, esonda il Seveso: strade come fiumi. I vigili del fuoco: "Situazione sotto controllo" - L'acqua ha allagato diversi sottopassi, con macchine bloccate, e si sono verificati dissesti statici in edifici ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.