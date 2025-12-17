Inquinanti nei fiumi di Milano | la situazione fotografata da Arpa Lombardia

Il rapporto di Arpa Lombardia del 2025 presenta un quadro aggiornato della contaminazione da Pfas nei fiumi di Milano. Il documento evidenzia i livelli di inquinamento nelle acque e i risultati delle attività di monitoraggio svolte nel 2024, offrendo una panoramica dettagliata sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel territorio regionale.

Pfas nelle acque di Milano. Arpa Lombardia ha pubblicato il ‘Rapporto Pfas 2025’, che fotografa i risultati delle attività di monitoraggio svolte nel corso del 2024 e aggiorna il quadro della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche sul territorio regionale.I dati di MilanoNel corso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

