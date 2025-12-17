Innovazione Silvestri Eniverse | Siamo primo corporate venture builder in Italia

Eniverse si distingue come il primo e più avanzato corporate venture builder in Italia, portando innovazione e nuove opportunità nel panorama imprenditoriale nazionale. Con una posizione di leadership, l'azienda si impegna a favorire la crescita di startup e progetti innovativi, consolidando il suo ruolo di pioniere nel settore e contribuendo a plasmare il futuro dell'innovazione nel nostro paese.

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Eniverse "è il primo corporate venture builder in Italia e, al momento, quello più sviluppato". Lo ha detto all'Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un'intervista. Eniverse "poggia entrambi i suoi piedi su un patrimonio di tecnologia e di scienza straordinario, quello dell'Eni, con oltre 10.000 brevetti, più di 1.000 ricercatori che quotidianamente lavorano nei nostri 7 centri di ricerca che lavorano a oltre 400 pubblicazioni scientifiche l'anno". "L'idea è, portare sul mercato questo grande patrimonio di scienza, tramite quello che le università chiamano technology transfer – spiega Silvestri -.

Nasce Sentris, l’innovazione Eni per l’ispezione avanzata delle pipeline sbarca sul mercato - Dalla collaborazione tra Eniverse e DG Impianti Industriali nasce Sentris, società che punta a rivoluzionare l'ispezione delle condotte con la tecnologia e- italiaoggi.it

