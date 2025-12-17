Innovazione Silvestri Eniverse | Dual innovation model nuovo modo Eni per fare ricerca
Eni rivoluziona il modo di fare innovazione con il Dual Innovation Model, una nuova strategia lanciata ufficialmente nel 2023. Silvestri di Eniverse sottolinea come questa metodologia rappresenti un passo avanti nel settore, combinando approcci diversi per accelerare la ricerca e lo sviluppo. Un importante segnale di cambiamento e di impegno verso soluzioni innovative per il futuro energetico del nostro Paese.
Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Il dual innovation model “è il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente quest'anno. Un modello di innovazione duale. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma valutando anche l'applicazione delle proprie tecnologie su mercati terzi”. Lo ha detto all'Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un'intervista. “Fin dalle prime fasi cerchiamo partner con cui sviluppare queste innovazioni tecnologiche: partner industriali, tecnologici, ma anche commerciali, per promuovere il prodotto, e finanziari” aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
