La Call4Innovators, promossa da Silvestri di Eniverse, ha riscosso un grande successo, aprendo nuove prospettive per la ricerca e l’innovazione. Al centro dell’iniziativa, Hpc6, il supercomputer più potente nel settore industriale, si configura come un asset strategico per sostenere la transizione energetica e accelerare lo sviluppo tecnologico. Un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e all’avanguardia.

© Iltempo.it - Innovazione, Silvestri (Eniverse): "Call4Innovators grande successo, Hpc6 asset strategico per ricerca"

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - La Call4Innovators “nasce dall'idea di mettere a disposizione Hpc6, il nostro supercomputer con la più grande potenza di calcolo al mondo in ambito industriale, al servizio della transizione energetica”. Lo ha detto all'Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un'intervista. I risultati della call “ci hanno reso molto orgogliosi: abbiamo ricevuto interesse da oltre venti Paesi – spiega Silvestri -, solo il 60% delle richieste veniva dall'Europa. Ha rappresentato università, centri di ricerca, imprese e startup”. I vincitori sono stati annunciati pochi giorni fa “e ci rendono orgogliosi dell'iniziativa perché sono soggetti di grande levatura scientifica”, come l'istituto Fraunhofer, la Sapienza di Roma e il Mit, oltre a “tante start up che rappresentano circa un 50% dei vincitori”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Grande successo per la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World: Torino capitale dell’innovazione

Leggi anche: Innovazione, Silvestri (Eniverse): "Dual innovation model nuovo modo Eni per fare ricerca"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Innovazione, Silvestri (Eniverse): Call4Innovators grande successo, Hpc6 asset strategico per ricerca.

Innovazione, Silvestri (Eniverse): "Call4Innovators grande successo, Hpc6 asset strategico per ricerca" - La Call4Innovators “nasce dall’idea di mettere a disposizione Hpc6, il nostro supercomputer con la più grande potenza di calcolo al mondo in ambito industriale, al serviz ... lanuovasardegna.it