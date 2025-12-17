Infortuni | grave operaio 26enne nell' aretino

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Rassina, in provincia di Arezzo. Un operaio di 26 anni è rimasto coinvolto in un incidente, richiedendo un intervento urgente del 118. L’episodio si è verificato alle prime ore del giorno, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza sul lavoro nella zona.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Intervento del 118 questa mattina alle 8:32 per un incidente sul lavoro a Rassina, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti il personale infermieristico della Misericordia di Bibbiena, i vigili del fuoco di Bibbiena e i tecnici della Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice 3. Le sue condizioni sono al momento sotto valutazione. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

