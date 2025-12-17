Informativa di Meloni alla Camera | cosa ha detto su Ucraina e Medio Oriente

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta alla Camera dei deputati, Giorgia Meloni ha esposto le proprie posizioni su Ucraina e Medio Oriente in vista del prossimo Consiglio europeo del 18-19 dicembre. L'intervento ha riguardato questioni di rilievo internazionale e le strategie dell'Italia in ambito europeo e globale.

informativa di meloni alla camera cosa ha detto su ucraina e medio oriente

© Lettera43.it - Informativa di Meloni alla Camera: cosa ha detto su Ucraina e Medio Oriente

Giorgia Meloni ha parlato alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 dicembre. Tra i principali temi affrontati l’ Ucraina e il Medio Oriente. «Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare Kyiv nella fase più delicata degli ultimi anni», ha dichiarato la premier, aggiungendo che « la Russia si è impantanata » e che «l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo» è insistere sulla deterrenza. Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, la presidente del Consiglio ha spiegato che «sono tre gli elementi dei quali si sta discutendo: la garanzia di un solido esercito ucraino; l’ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale per la rigenerazione delle forze armate, guidata dalla coalizione dei Volenterosi con la partecipazione volontaria dei Paesi; le garanzie da parte degli alleati internazionali, a partire dagli Stati Uniti, sul modello dell’articolo 5 della Nato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Meloni in Senato: cosa ha detto la premier su Gaza e Ucraina

Leggi anche: G20, incontro Meloni–Erdogan: focus su Nato, Ucraina e Medio Oriente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Adesso live, replica del Presidente Giorgia Meloni al Senato. Collegatevi

Video Adesso live, replica del Presidente Giorgia Meloni al Senato. Collegatevi

informativa meloni camera cosaInformativa di Meloni alla Camera: cosa ha detto su Ucraina e Medio Oriente - Giorgia Meloni ha parlato alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18- msn.com

informativa meloni camera cosaL'informativa della premier Meloni alla Camera: "Stretto legame UE-USA, non sono competitor" - 30 è alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18- msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.