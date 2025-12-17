Informativa di Meloni alla Camera | cosa ha detto su Ucraina e Medio Oriente

Durante la seduta alla Camera dei deputati, Giorgia Meloni ha esposto le proprie posizioni su Ucraina e Medio Oriente in vista del prossimo Consiglio europeo del 18-19 dicembre. L'intervento ha riguardato questioni di rilievo internazionale e le strategie dell'Italia in ambito europeo e globale.

Giorgia Meloni ha parlato alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 dicembre. Tra i principali temi affrontati l’ Ucraina e il Medio Oriente. «Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare Kyiv nella fase più delicata degli ultimi anni», ha dichiarato la premier, aggiungendo che « la Russia si è impantanata » e che «l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo» è insistere sulla deterrenza. Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, la presidente del Consiglio ha spiegato che «sono tre gli elementi dei quali si sta discutendo: la garanzia di un solido esercito ucraino; l’ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale per la rigenerazione delle forze armate, guidata dalla coalizione dei Volenterosi con la partecipazione volontaria dei Paesi; le garanzie da parte degli alleati internazionali, a partire dagli Stati Uniti, sul modello dell’articolo 5 della Nato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

