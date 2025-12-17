Influenza K preoccupa la nuova variante | le Regioni dove è più diffusa

L'influenza K sta rapidamente diffondendosi in Italia, con un picco previsto nei prossimi giorni. Questa nuova variante desta preoccupazione tra gli esperti, che monitorano attentamente la sua diffusione e i potenziali rischi. Di seguito, le Regioni più colpite e le ragioni della crescente attenzione verso questa variante.

L’influenza K si sta diffondendo in Italia, il picco arriverà tra qualche giorno: perché questa variante preoccupa gli esperti? In Italia è allarme influenza K, una nuova variante rintracciata dagli esperti e che preoccupa parecchio. Il picco è atteso tra qualche settimana, tra fine dicembre e inizio gennaio. Secondo i medici si tratta di un virus molto furbo, in grado di “nascondersi” al nostro sistema immunitario. Nella prime due settimane di dicembre, il virus ha colpito oltre un milione di italiani. Uomo influenzato riposa sul divano – cityrumors.it L’incidenza, secondo i dati forniti a Respivirnet, è in aumento, specialmente tra i bambini. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

