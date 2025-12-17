Influenza in Lombardia tornano gli ambulatori hotspot | come funzionano
In Lombardia, la stagione influenzale si intensifica, portando a un aumento dei casi e degli accessi ai Pronto Soccorso. Per fronteggiare questa ondata, tornano gli ambulatori hotspot, strutture specializzate pensate per offrire assistenza mirata e tempestiva. Scopri come funzionano e quali sono le novità di questa strategia per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.
Milano, 17 dicembre 2025 – Cresce la curva dei casi di influenza in Lombardia, dove è in corso l’aumento stagionale delle infezioni respiratorie acute, con un incremento degli accessi ai Pronto Soccorso e un'alta circolazione dei virus influenzali. Alla luce del quadro epidemiologico, monitorato attraverso il sistema di sorveglianza 'RespiVirNet', e in un contesto di forte adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale (oltre 2,1 milioni di dosi somministrate, già oltre il totale della scorsa stagione), Regione Lombardia ha disposto la fase 'Attivazione PS' del Piano epidemico regionale e il rafforzamento dei servizi, con l'attivazione degli hotspot infettivologici entro il 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
