Influenza in Lombardia tornano gli ambulatori hotspot | come funzionano

In Lombardia, la stagione influenzale si intensifica, portando a un aumento dei casi e degli accessi ai Pronto Soccorso. Per fronteggiare questa ondata, tornano gli ambulatori hotspot, strutture specializzate pensate per offrire assistenza mirata e tempestiva. Scopri come funzionano e quali sono le novità di questa strategia per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.

