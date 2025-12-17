Influenza in impennata prima delle feste il dottor Ragazzini | Registrati 160 certificati in due giorni
L'influenza è in rapida diffusione nelle prime settimane di dicembre, con un aumento significativo dei casi registrati. Il dottor Ragazzini segnala un'impennata, evidenziando la presenza di 160 certificati in soli due giorni. Questo preoccupante aumento sottolinea l'importanza di adottare misure preventive prima delle festività natalizie.
L'influenza sta raggiungendo il suo picco in queste prime settimane di dicembre che precedono le festività. A confermarlo è Marco Ragazzini, medico di medicina generale e coordinatore del nucleo di cure primarie di viale Risorgimento. Guardando alle settimane appena trascorse, i nove medici del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
