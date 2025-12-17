Ancona si colloca tra le città meno care d’Italia in termini di costo della vita, con le Marche che, nel loro complesso, seguono il trend nazionale dell’1,1%. Mentre Macerata si distingue tra le città più costose della regione, Ancona si posiziona nella parte bassa della classifica, offrendo una panoramica equilibrata e accessibile per residenti e visitatori.

© Ilrestodelcarlino.it - Inflazione, Ancona è tra le città meno care

Per il trend del costo della vita le Marche sono nella media nazionale (1,1%): nella regione c’è Macerata nella top 20 delle città più care mentre il capoluogo è a quasi a fondo classifica (al 67esimo posto). Sulla base dei dati territoriali dell’ inflazione di novembre resi noti dall’ Istat, l’ Unione nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. La rilevazione per le Marche ha riguardato tre province su cinque. La migliore è Ancona con un’inflazione tendenziale registrata a novembre è pari 0,6% (media Italia che si attesta all’1,1%, 67esimo posto in classifica, con un rincaro annuo per famiglia media pari a 142 euro (276 euro media italiana). Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Inflazione, Forlì-Cesena è solo 48esima nella graduatoria delle città più care d'Italia

Leggi anche: Inflazione, Rimini finalmente fuori dal podio. Ma resta tra le dieci città più care d'Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manutenzioni e nuove opere, Ancona per il 2026 ha 11 milioni

Inflazione in leggera crescita in Italia ma le Marche (e Ancona) si confermano virtuose - ANCONA L'inflazione accelera leggermente, portandosi nel mese di febbraio all’1,6% rispetto all’1,5% di gennaio, ma le Marche si confermano virtuose nel contenimento dei prezzi al consumo. corriereadriatico.it

Inflazione in frenata: le Marche virtuose, Ancona anche di più - A dicembre l’inflazione è stabile a +1,3% e nella media del 2024, la crescita tendenziale dei prezzi al consumo in Italia si attesta all’1,0%, in forte calo rispetto al +5,7% del 2023. corriereadriatico.it

Inflazione a novembre, Macerata tra le città più care e Ancona molto sotto la media. Unione nazionale Consumatori, trend dei prezzi nelle Marche in linea con l'Italia #ANSA - facebook.com facebook