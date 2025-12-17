Infettivologi ‘con cambio clima virus tropicali endemici’

Le malattie trasmesse da zanzare e zecche stanno diventando una minaccia sempre più presente anche nei nostri territori, indipendentemente dalla stagione o dalla provenienza. Il cambiamento climatico e i mutamenti ambientali hanno favorito la diffusione di virus tropicali endemici, rendendo necessario un’attenzione costante e strategie di prevenzione più efficaci.

Le malattie trasmesse da zanzare e zecche non sono più un fenomeno occasionale né confinato ai mesi estivi o ai viaggi nei Paesi tropicali. Il cambiamento climatico, con estati sempre più calde e inverni più brevi e meno rigidi, sta modificando in modo strutturale la diffusione dei vettori e la circolazione dei virus.

