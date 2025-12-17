Infettivologi ‘con cambio clima virus tropicali endemici’

Le malattie trasmesse da zanzare e zecche stanno diventando una minaccia sempre più presente anche nei nostri territori, indipendentemente dalla stagione o dalla provenienza. Il cambiamento climatico e i mutamenti ambientali hanno favorito la diffusione di virus tropicali endemici, rendendo necessario un’attenzione costante e strategie di prevenzione più efficaci.

SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. . Comincia così il XXIV Congresso Nazionale della SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. A #riccione, al Palazzo dei Congressi, da oggi fino al 19 dicembre: infettivologi da tutta Italia in un - facebook.com facebook

