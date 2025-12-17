Infante nuovo Procuratore di Foggia Metauro | Sicurezza condizione essenziale per il futuro delle imprese
In occasione dell’insediamento del nuovo Procuratore di Foggia, Enrico Giacomo Infante, Metauro esprime il suo apprezzamento e rivolge un sincero augurio di buon lavoro. Un momento importante per il territorio, che necessita di stabilità e sicurezza per favorire lo sviluppo delle imprese e il benessere della comunità. La collaborazione tra istituzioni e imprese sarà fondamentale per affrontare le sfide di un contesto complesso ma ricco di opportunità.
