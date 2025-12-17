Indennità di frequenza negata a minore con DSA | il Tribunale chiarisce che servono difficoltà persistenti oltre la certificazione scolastica La sentenza che fa chiarezza

Il Tribunale di Sassari ha chiarito che per ottenere l'indennità di frequenza a un minore con DSA è necessario dimostrare difficoltà persistenti oltre la semplice certificazione scolastica. La sentenza n. 557/2025, depositata il 16 dicembre, ha respinto l’opposizione di una famiglia che chiedeva il riconoscimento di tale indennità, sottolineando l’importanza di un quadro clinico più approfondito.

