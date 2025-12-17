Indennità di frequenza negata a minore con DSA | il Tribunale chiarisce che servono difficoltà persistenti oltre la certificazione scolastica La sentenza che fa chiarezza
Il Tribunale di Sassari ha chiarito che per ottenere l'indennità di frequenza a un minore con DSA è necessario dimostrare difficoltà persistenti oltre la semplice certificazione scolastica. La sentenza n. 557/2025, depositata il 16 dicembre, ha respinto l’opposizione di una famiglia che chiedeva il riconoscimento di tale indennità, sottolineando l’importanza di un quadro clinico più approfondito.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 5572025 depositata il 16 dicembre, ha respinto l'opposizione di una famiglia che chiedeva il riconoscimento dell'indennità di frequenza per una minore con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
