Indagine di droga nata dal furto di un asinello | prescrizione per tutti
Un furto di un asinello ha scatenato un'indagine sulla droga che si è conclusa con la prescrizione per tutti i 17 imputati coinvolti. La vicenda, nota come operazione “Donkey”, ha portato a un procedimento che si è concluso senza condanne, segnando la fine di un episodio complesso e articolato nella giustizia brindisina.
BRINDISI - Si è conclusa con la prescrizione a carico di tutti i 17 imputati, il processo scaturito dall'operazione “Donkey”. Condotto dalla sezione antidroga della squadra mobile di Brindisi, riguardava alcuni episodi di cessione di cocaina, che sarebbero avvenuti a Brindisi nel 2014. Oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Tutti i trucchi degli spacciatori: dalla fuga nell’ex campo rom alla droga nascosta nel manubrio del monopattino
Leggi anche: Furto con scasso da 20mila euro. “E ci hanno portato via tutti i ricordi”
Droga e furti d’auto: 39 arresti al Paterno di Eboli - Un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, ben ramificata e organizzata, con ruoli e compiti divisi e codificati e che ha saputo dimostrare una grande capacità di adattamento ai problemi ... ilmattino.it
Droga: chiusa indagine su Dama Bianca, 28 gli arresti - Sono complessivamente 28 i provvedimenti di custodia cautelare emessi dal gip del tribunale di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulla Dama Bianca che ha portato agli arresti di oggi. ansa.it
Sesto furto Amazon indagine della Procura di Monza
Vercelli: cinque misure cautelari per spaccio di droga. Vercelli: la Polizia di Stato esegue cinque misure cautelari per spaccio di stupefacenti dopo un’indagine avviata nel 2024. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità Leggi articolo co - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.