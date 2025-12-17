Indagine di droga nata dal furto di un asinello | prescrizione per tutti

Un furto di un asinello ha scatenato un'indagine sulla droga che si è conclusa con la prescrizione per tutti i 17 imputati coinvolti. La vicenda, nota come operazione “Donkey”, ha portato a un procedimento che si è concluso senza condanne, segnando la fine di un episodio complesso e articolato nella giustizia brindisina.

