Incidenti | a Parma 2 morti al mese e quasi 1.800 feriti in un anno

Ogni mese, a Parma, si registrano in media due decessi e circa 150 feriti negli incidenti stradali, contribuendo a un totale di quasi 1.800 feriti in un anno. L’Emilia Romagna si conferma tra le regioni più colpite da incidenti sulla strada, con un numero elevato di sinistri anche nel 2024, evidenziando la necessità di interventi mirati per la sicurezza.

L’Emilia Romagna tra le regioni con il più alto numero di incidenti stradali. nel 2024 in Emilia Romagna si sono verificati 16.758 incidenti stradali, con 21.632 feriti e 273 morti. Rispetto al 2023 il numero dei sinistri è sostanzialmente stabile (-0,3%), così come quello dei feriti (-0,9%). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

